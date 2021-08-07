Жара вернулась в Москву

В субботу, 7 августа, в Москве ожидается жаркая и солнечная погода. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Как пояснили синоптики, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Воздух в столице прогреется до 27-29 градусов, по области до 25-30 градусов. Местами ожидается кратковременный дождь, скорость юго-восточного ветра составит 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 50 процентов.

«Каких-либо метеопатических реакций погодные условия вызвать не должны», — добавили метеорологи.