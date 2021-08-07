В "Векторе" рассказали о суперраспространителе коронавируса

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал о суперраспространителе коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, в России был зафиксирован случай суперраспространения инфекции, когда один человек заразил сразу 1 500 человек.

Эксперт пояснил, что по статистике один пациент с неагрессивной формой коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме — от пяти до шести человек.

Семенов добавил, что суперраспространителем коронавируса можно стать при несоблюдении социальной дистанции, отсутствии маски, особенно если человек себя не очень хорошо чувствует и посещает людные места: едет в переполненном вагоне метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться.