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В "Векторе" рассказали о суперраспространителе коронавируса

Газета.Ruиещё 5
49 минут назад

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал о суперраспространителе коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

В "Векторе" рассказали о суперраспространителе коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в России был зафиксирован случай суперраспространения инфекции, когда один человек заразил сразу 1 500 человек.

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Эксперт пояснил, что по статистике один пациент с неагрессивной формой коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме — от пяти до шести человек.

Семенов добавил, что суперраспространителем коронавируса можно стать при несоблюдении социальной дистанции, отсутствии маски, особенно если человек себя не очень хорошо чувствует и посещает людные места: едет в переполненном вагоне метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал главных распространителей коронавируса в России.

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