ВВС США испытают гиперзвуковой самолет

Военно-воздушные силы (ВВС) США заключат контракт на 60 миллионов долларов с компанией Hermeus, предполагающий создание летного демонстратора многоразового гиперзвукового самолета Quarterhorse, сообщает Breaking Defense.

Фото: HERMEUS CORP. HERMEUS CORP.

Отмечается, что данный самолет предназначен для испытаний турбинного двигателя с комбинированным циклом, разрабатываемого на базе турбореактивного двигателя General Electric J85. «К концу кампании летных испытаний Quarterhorse станет самым быстрым многоразовым самолетом в мире», — уверяет Hermeus.

Breaking Defense пишет, что Quarterhorse будет летать со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, в результате чего «путешествие из Нью-Йорка в Париж займет всего 90 минут по сравнению с примерно семью с половиной часами, которые требуются сегодня».

The Drive отмечает, что технологии, разрабатываемые в Quarterhorse, могут найти применение в создании высокоскоростных административных самолетов и «других приложениях».