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ВВС США испытают гиперзвуковой самолет

Lenta.ru
1 час назад

Военно-воздушные силы (ВВС) США заключат контракт на 60 миллионов долларов с компанией Hermeus, предполагающий создание летного демонстратора многоразового гиперзвукового самолета Quarterhorse, сообщает Breaking Defense.

ВВС США испытают гиперзвуковой самолет
Фото: HERMEUS CORP.HERMEUS CORP.

Отмечается, что данный самолет предназначен для испытаний турбинного двигателя с комбинированным циклом, разрабатываемого на базе турбореактивного двигателя General Electric J85. «К концу кампании летных испытаний Quarterhorse станет самым быстрым многоразовым самолетом в мире», — уверяет Hermeus.

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Breaking Defense пишет, что Quarterhorse будет летать со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, в результате чего «путешествие из Нью-Йорка в Париж займет всего 90 минут по сравнению с примерно семью с половиной часами, которые требуются сегодня».

The Drive отмечает, что технологии, разрабатываемые в Quarterhorse, могут найти применение в создании высокоскоростных административных самолетов и «других приложениях».

В июле издание сообщило, что ВВС США второй раз провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

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