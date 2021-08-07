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Daily Mail: жена принца Монако сбежала от него после секс-скандала

News.ru
1 час назад

Княгиня Монако Шарлен объявила, что не вернётся в княжество до октября 2021 года. По официальной версии, королевской особе предстоит пройти ряд медицинских процедур на родине в Южной Африке, в том числе и операцию на челюсть из-за серьёзной инфекции пазух носа, ушей и горла. Об этом сообщает Daily Mail.

Daily Mail: жена принца Монако сбежала от него после секс-скандала
Фото:  hshprincesscharlene / instagram hshprincesscharlene / instagram

Я не могу дождаться, когда вернусь к своим детям, я не могу дождаться, когда увижу их. Это самый длительный период моего отсутствия в Европе, но я почти каждый день общаюсь с ними, и они были здесь и ещё вернутся, чтобы снова увидеть меня после операции, — заявила княгиня.

По другой версии, её величество избегает встречи с мужем князем Альбером, который оказался замешан в сексуальном скандале. В декабре прошлого года неизвестная женщина подала в суд на князя, чтобы признать отцовство её ребёнка. После этого пара, которая воспитывает двоих детей, начала дистанцироваться.

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В недавнем интервью она избегала вопросов о муже, но много и часто говорила о своих планах в Южной Африке.

Ранее королевский фотограф Кент Гэвин заявил, что скандальный брак Меган Маркл и принца Гарри продлится максимум до конца этого года. Он считает, что их союз был обречён с самого начала: давление Букингемского дворца в Англии выдержать достаточно сложно.

Личный счет,принц Гарри,Daily Mail,
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