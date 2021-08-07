Литва выдаст по €300 согласившимся покинуть страну мигрантам

Литва будет выплачивать незаконным мигрантам по 300 евро, если те согласятся покинуть республику и никогда не возвращаться, сообщила в эфире радиостанции LRT глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте. Она указала, что деньги выдадут наличными при посадке в самолет и только один раз.

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«В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет пособие в размере 300 евро. Если этот человек вновь окажется в Литве, на получение пособия он претендовать не сможет», — сообщила Гудзинскайте.

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7 августа стало известно, что Литва вернула почти 250 нелегальных мигрантов на территорию Белоруссии. За прошедшие сутки никто не попал незаконно в республику, указали в Вильнюсе. При этом власти отметили, что двух человек все же впустили в страну по гуманитарным соображениям: женщине и несовершеннолетнему вызвали скорую помощь, у ребенка диагностировали переохлаждение.

Ситуация с мигрантами в стране ухудшилась после конфликта с Белоруссией. По словам литовского лидер Гитанаса Науседы, страна нуждается в помощи Евросоюза, а происходящее на границе является «гибридной атакой на Литву, финансируемой белорусским режимом».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ заявил, что ситуация с мигрантами является новым способом давления на Минск. Он подчеркнул, что в Литве существуют преступные группировки, которые причастны к нелегальной миграции.

9 июля Литва начала строить укрепления на границе с Белоруссией, чтобы помешать потоку мигрантов. 5 августа Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы, так что «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна».

Всего с начала года литовские пограничники задержали около четырех тысяч нелегальных мигрантов, что в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. Агентство по безопасности внешних границ Евросоюза (Frontex) зафиксировало, что некоторые группы нелегальных мигрантов к границе сопровождал автомобиль, напоминающий ведомственный транспорт белорусских военных.

5 августа власти Литвы сообщили, что с начала года среди нелегальных мигрантов было задержано более 90 российских граждан. Интернет-издание Readovka отмечало, что пограничники изъяли у граждан России среди прочего карты Сбербанка.