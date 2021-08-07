Главу самого жестокого мафиозного клана задержали в Риме

В аэропорту Рима итальянские правоохранители задержали предполагаемого главу клана неаполитанский мафии «Каморра» Чампино Марию Личчарди. Об этом сообщает портал La Reppublica.

Фото: LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press

Стало известно, что женщина собиралась улететь в Испанию. На родине ей приписывают целую серию преступлений, в частности многочисленные вымогательства и мошенничество, отмечается в сообщении.

Кроме того, задержанная итальянка ранее уже была судима. Так, в декабре 2009 года она вышла на свободу после восьми лет заключения.

Ранее стало известно, что сербский лидер Александр Вучич намерен пройти тест на полиграфе, чтобы доказать отсутствие связей с организованной преступностью. Он подчеркнул, что в СМИ запущена кампания по дискредитации команды президента.