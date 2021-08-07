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Главу неаполитанской мафии задержали в Италии

News.ruиещё 6
2 часа назад

В аэропорту Рима итальянские правоохранители задержали предполагаемого главу клана неаполитанский мафии «Каморра» Чампино Марию Личчарди. Об этом сообщает портал La Reppublica.

Главу самого жестокого мафиозного клана задержали в Риме
Фото:  LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press

Стало известно, что женщина собиралась улететь в Испанию. На родине ей приписывают целую серию преступлений, в частности многочисленные вымогательства и мошенничество, отмечается в сообщении.

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Кроме того, задержанная итальянка ранее уже была судима. Так, в декабре 2009 года она вышла на свободу после восьми лет заключения.

Ранее стало известно, что сербский лидер Александр Вучич намерен пройти тест на полиграфе, чтобы доказать отсутствие связей с организованной преступностью. Он подчеркнул, что в СМИ запущена кампания по дискредитации команды президента.

Также федеральное бюро расследований рассказало о том, что напавший на офицера охраны Пентагона злоумышленник был вооружён ножом. Он отобрал оружие у полицейского, после чего покончил с собой.
Личный счет,Александр Вучич,Пентагон,
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