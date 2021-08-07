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Россиянам подсказали наилучшие варианты отдыха вместо горящей Турции

Елена Прошина
1 час назад

Альтернативными направлениям для пляжного отдыха российских туристов могут стать Болгария, Греция, ОАЭ, Кипр и, в недалекой перспективе, Египет. Оценки профессионалов туристической отрасли приводят эксперты, опрошенные URA.RU.

Россиянам подсказали наилучшие варианты отдыха вместо горящей Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Для отдыха открыта Болгария. Кипр —одна из альтернатив Турции для семейного отдыха. Можно подождать, когда откроются авиаперелеты в Египет», — считает президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

С ним согласен руководитель туркомпании «Розовый слон» Алексан Мкртчян, считающий адекватной заменой пляжному отдыху в Турции ОАЭ, Грецию и Кипр. Он также обращает внимание на то, что туротрасль ждет открытия будущей осенью прямого авиасообщения с курортными регионами Египта.

Эксперты, опрошенные изданием, сошлись во мнении, что основным конкурентом турецким отелям в глазах отечественных отдыхающих продолжают оставаться здравницы Краснодарского края и Крымского полуострова. По их мнению, основное преимущество юга России заключается в том, что на черноморское побережье нашей страны можно добраться самолетом из любого крупного крупного города РФ, в то время как авиасообщение с зарубежными курортами осуществляется из достаточно небольшого числа аэропортов.

Напомним, что тема возможных альтернатив отдыху в Турции стала актуальна после того, как страну охватили сильные лесные пожары в нескольких регионах страны, где располагаются курортные зоны. Речь идет, в частности, о популярных среди российских туристов Мармарисе, Бодруме и Анталье.

Личный счет,Алексан Мкртчян,Михаил Мальцев,РИА Ura.ru,
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