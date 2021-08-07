Гимнастка Арина Аверина решила не продолжать карьеру

Российская гимнастка Арина Аверина намерена уйти из спорта после того, как не смогла завоевать медаль на Олимпиаде в Токио. Об этом рассказала её сестра Дина, передаёт ТАСС.
«Первый вопрос мой - останешься, чтобы сбылась мечта? Она сказала нет, но это были эмоции. Ей здоровье позволяет остаться», - сказала Дина Аверина.
Она заверила, что сама продолжит карьеру, если не возникнет проблем со здоровьем.
«У меня проблемы со спиной. Если позволит здоровье, то останусь», - сказала Дина.
Сестрам Авериным 22 года. Сегодня Дина выиграла серебро, Арина стала четвертой. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам, несмотря на грубый промах: она уронила ленту во время упражнения. Третье место заняла белорусская гимнастка Алина Горносько.
Олимпийские соревнования по художественной гимнастике сопровождались скандалом. Российская сборная сочла, что её засудили арбитры, и подала протест. Рефери отклонили его и отдали победу израильтянке.
В эфире «Матч ТВ» Дина Аверина не смогла сдержать слез и сказала о несправедливом судействе.
«Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место. Мне обидно за несправедливость, я за честный спорт».
Российские спортсменки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх.