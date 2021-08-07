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Глава Федерации профсоюзов заявил, что идею увеличить рабочую неделю продвигают «жлобы»

Газета.Ru
38 минут назад

Увеличение рабочей недели не поможет восстановлению российской экономики, заявил «Газете.Ru» председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, комментируя предложение депутата Госдумы Николая Арефьева.

Михаил Шмаков: жлобы-работодатели мечтают об увеличении рабочей недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас по Конституции 40 часов в неделю. Их можно отрабатывать в течение трех дней, четырех дней. Это можно делать без всяких новых законов Госдумы. Речь должна идти о сокращении рабочей недели. Все остальное — домыслы несведущих людей», — сказал Шмаков.

По его словам, граждане готовы иногда работать сверхурочно, но только за дополнительную оплату.

«Это просто жлобы-работодатели, которые не хотят соблюдать Трудовой кодекс. Если вводить сверхурочные, там есть предел сверхурочных в год. А во-вторых, за сверхурочные надо платить вдвое. Поможет [экономике] вообще рабский труд. Если вообще не платить ничего и заставлять из-под палки работать по 16 часов в день, то это наполнит карманы только собственников-капиталистов» — добавил глава ФНПР.

Ранее первый зампредседатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю в России для восстановления экономики страны. Он выразил мнение, что в стране в настоящий момент нет инструментов, которые бы позволили перевести производство на сокращенную рабочую неделю.

Россиян предложили перевести на 7-дневную рабочую неделю

Личный счет,Николай Арефьев,Михаил Шмаков,Госдума,Газета.Ru,
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