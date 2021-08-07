Михаил Шмаков: жлобы-работодатели мечтают об увеличении рабочей недели

«Это просто жлобы-работодатели, которые не хотят соблюдать Трудовой кодекс. Если вводить сверхурочные, там есть предел сверхурочных в год. А во-вторых, за сверхурочные надо платить вдвое. Поможет [экономике] вообще рабский труд. Если вообще не платить ничего и заставлять из-под палки работать по 16 часов в день, то это наполнит карманы только собственников-капиталистов» — добавил глава ФНПР.