Война или дефолт: Экономист предрек «Великую глобальную депрессию»

Российский экономист Михаил Хазин предрек США мощнейший обвал финансовых рынков, который ударит по остальному миру, включая Россию. Его слова приводит Deita.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Хазина, современная глобальная экономическая система основана на принципе постоянного расширения. Когда расширяться больше некуда, система впадает в жестокий кризис, который выливается в катаклизм, например, война или масштабное списание обязательств, объяснил экономист.

Он отметил, что на сегодняшний день в мировой экономике сложилась крайне сложная ситуация. Если удастся избежать мировой войны, то у Соединенных Штатов, как у нынешнего центра мировых финансов, останется только путь к обнулению всех накопившихся долгов. То есть Вашингтон может объявить дефолт и призвать остальных экономических агентов простить заемщикам все финансовые обязательства.

Если это произойдет, американский ВВП может обвалиться сразу на 30%. В результате, сначала в США, а затем и в остальных странах сильно упадет деловая активность.

Мир придет к «Великой глобальной депрессии», подытожил экономист.

Министр финансов США Джанет Йеллен так же предупредила Конгресс об угрозе дефолта и сопутствующего "непоправимого ущерба" для экономики страны в случае, если потолок государственного долга не будет повышен после 31 июля или же не будет приостановлен лимит заимствований.