Война или дефолт: Экономист предрек «Великую глобальную депрессию»

Российский экономист Михаил Хазин предрек США мощнейший обвал финансовых рынков, который ударит по остальному миру, включая Россию. Его слова приводит Deita.ru.
По словам Хазина, современная глобальная экономическая система основана на принципе постоянного расширения. Когда расширяться больше некуда, система впадает в жестокий кризис, который выливается в катаклизм, например, война или масштабное списание обязательств, объяснил экономист.
Он отметил, что на сегодняшний день в мировой экономике сложилась крайне сложная ситуация. Если удастся избежать мировой войны, то у Соединенных Штатов, как у нынешнего центра мировых финансов, останется только путь к обнулению всех накопившихся долгов. То есть Вашингтон может объявить дефолт и призвать остальных экономических агентов простить заемщикам все финансовые обязательства.
Если это произойдет, американский ВВП может обвалиться сразу на 30%. В результате, сначала в США, а затем и в остальных странах сильно упадет деловая активность.
Мир придет к «Великой глобальной депрессии», подытожил экономист.
Министр финансов США Джанет Йеллен так же предупредила Конгресс об угрозе дефолта и сопутствующего "непоправимого ущерба" для экономики страны в случае, если потолок государственного долга не будет повышен после 31 июля или же не будет приостановлен лимит заимствований.
Нынешние долговые проблемы США - наследие острого финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга. В 2019 году Конгресс приостановил лимит заимствований до 31 июля 2021 года. Эксперты предупреждают, что потенциальный дефолт может спровоцировать мировой финансовый кризис, учитывая, что большая часть мировой торговли опирается на американский доллар.