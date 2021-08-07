Буланова попросила помощи у Памфиловой

Певица Татьяна Буланова, выдвинувшаяся в депутаты Госдумы, опубликовала в соцсетях видео с жалобой на чиновников Смольного. Она адресовала ролик главе ЦИК РФ Элле Памфиловой.
Буланова заявила, что в Петербурге «к наружной агитации не допустили тысячи плакатов и баннеров» кандидатов от партии «Родина».
«Нашему любимому городу опять нужна помощь закона», - утверждает певица.
По ее словам, петербургские чиновники ставят палки в колеса её коллегам из партии «Родина» и ей лично. Певица убеждена, что бюрократам не нравится партийная инициатива о выплатах «ленинградской надбавки» пенсионерам Петербурга.
Кроме того, о «чиновничьем беспределе» накануне местных выборов не знает губернатор Беглов, и кто-то «действует у него за спиной и добивается своей выгоды».
«Прошу прислать независимую комиссию в Санкт-Петербург и помочь губернатору Александру Беглову оценить действия местного избиркома и чиновников в отношении кандидатов в ЗакС от партии «Родина», - обратилась Буланова к главе ЦИК.
Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что «беспочвенные претензии» чиновников к Булановой можно объяснить только «патологическим женоненавистничеством». Он призвал Беглова вернуться из отпуска и разобраться с подчиненными.
В Петербурге сейчас идет предвыборная кампания в Законодательное собрание седьмого созыва и Государственную Думу. Кандидатам от «Родины» не удалось согласовать с властями установку рекламных баннеров. В ответ партийцы открыли выставку «Потерянные смыслы», показав десятки баннеров и плакатов социальной направленности, которые не допустили на улицы города.