Буланова попросила помощи у Памфиловой

Певица Татьяна Буланова, выдвинувшаяся в депутаты Госдумы, опубликовала в соцсетях видео с жалобой на чиновников Смольного. Она адресовала ролик главе ЦИК РФ Элле Памфиловой.

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Буланова заявила, что в Петербурге «к наружной агитации не допустили тысячи плакатов и баннеров» кандидатов от партии «Родина».

«Нашему любимому городу опять нужна помощь закона», - утверждает певица.

По ее словам, петербургские чиновники ставят палки в колеса её коллегам из партии «Родина» и ей лично. Певица убеждена, что бюрократам не нравится партийная инициатива о выплатах «ленинградской надбавки» пенсионерам Петербурга.

Кроме того, о «чиновничьем беспределе» накануне местных выборов не знает губернатор Беглов, и кто-то «действует у него за спиной и добивается своей выгоды».

«Прошу прислать независимую комиссию в Санкт-Петербург и помочь губернатору Александру Беглову оценить действия местного избиркома и чиновников в отношении кандидатов в ЗакС от партии «Родина», - обратилась Буланова к главе ЦИК.

Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что «беспочвенные претензии» чиновников к Булановой можно объяснить только «патологическим женоненавистничеством». Он призвал Беглова вернуться из отпуска и разобраться с подчиненными.