Юрист предупредил о волне штрафов за старые репосты

Россияне в ближайшее время рискуют столкнуться с административным наказанием за репосты с запрещённой информацией, сделанные много лет назад. Это связано с последними изменениями в законодательстве.

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«Некоторых пользователей соцсетей вызывают для составления сразу пачки из 10-15 протоколов за посты прошлых лет», — заявил юрист международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, предупредивший о надвигающейся волне штрафов за старые репосты.

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«Законодательство ужесточилось, вслед за ним и практика. Разобраться, что ещё можно, а что уже нельзя, непросто», — сообщил Павел Чиков в Telegram.

Юристы «Агоры» пояснили, что ответственность перед законом несут все пользователи Рунета.

С недавних пор россиянам нельзя: публиковать символику организаций, которых признали нежелательными или экстремистскими: упоминать запрещённые экстремистские и террористические организации без указания на то, что они запрещены; публиковать или цитировать экстремистские материалы и материалы нежелательных и террористических организаций. Ссылки на любые их ресурсы также под запретом.

За нарушение закона начисляют штраф от 1000 до 15 000 рублей.

Если гражданин повторно распространил материалы нежелательной организации, ему грозит уголовная ответственность на срок от одного до четырёх лет.

Также с июля нельзя финансировать нежелательные неправительственные организации. За это грозит до пяти лет заключения.

По сведениям правозащитников «Агоры», нарушающими закон могут оказаться старые ссылки на сайты нежелательных и экстремистских организаций.

Поэтому юристы посоветовали пользователям соцсетей самостоятельно проверить записи на своих страницах на наличие публикаций со спорным контентом.

Ещё один вариант — удалить свои страницы и блоги, после чего завести новые.

Юристы напомнили, что даже эта мера может оказаться недостаточной.

В некоторых сервисах, таких как Telegram или Facebook, репосты сообщений могут сохраниться у друзей.

В августе Роскомнадзор заблокировал на территории России интернет-издания «Открытые медиа» и «МБХ медиа», финансируемые экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

Также под блокировку попал сайт «Правозащиты Открытки» — все три проекта объявили о прекращении работы. Ранее «Фонд Ходорковского» признали нежелательным в России.