В чешского премьера бросили яйцо

Один из участников предвыборного митинга чешского премьер-министра Андрея Бабиша бросил в него яйцо, когда политик презентовал свою новую книгу в пражском пригороде Пругонице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Зденека Халупу.

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Сообщается, что в результате одежда министра, а также нескольких стоявших рядом чиновников, была испачкана. Полиция быстро задержала злоумышленника и еще одного человека — его роль не уточняется. Бросавшего обвинили в нарушении общественного порядка.

Также, по словам Халупы, полиция проверяет данные о том, кто перед митингом Бабиша устроил беспорядки на площади в центре Пругонице, где проводилась акция. Несколько десятков политических противников премьера собрались перед палаткой, где премьер раздавал мороженое участникам митинга, и стали кричать оскорбления в адрес Бабиша и его правительства, требования отменить действующие в республике ограничения из-за коронавируса и прекратить вакцинацию.