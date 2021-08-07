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В чешского премьера бросили яйцо на предвыборном митинге

Lenta.ru
1 час назад

Один из участников предвыборного митинга чешского премьер-министра Андрея Бабиша бросил в него яйцо, когда политик презентовал свою новую книгу в пражском пригороде Пругонице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Зденека Халупу.

В чешского премьера бросили яйцо
Фото: EPAEPA

Сообщается, что в результате одежда министра, а также нескольких стоявших рядом чиновников, была испачкана. Полиция быстро задержала злоумышленника и еще одного человека — его роль не уточняется. Бросавшего обвинили в нарушении общественного порядка.

Также, по словам Халупы, полиция проверяет данные о том, кто перед митингом Бабиша устроил беспорядки на площади в центре Пругонице, где проводилась акция. Несколько десятков политических противников премьера собрались перед палаткой, где премьер раздавал мороженое участникам митинга, и стали кричать оскорбления в адрес Бабиша и его правительства, требования отменить действующие в республике ограничения из-за коронавируса и прекратить вакцинацию.

Ранее глава Чешского МИД Якуб Кулганек заявил, что первый шаг к налаживанию отношений между Россией и Чехией должна сделать Москва. По его словам, прежде всего Москва должна исключить Чехию из списка недружественных стран.

Личный счет,Якуб Кулганек,Андрей Бабиш,МИД,
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