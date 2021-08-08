ПФР назвал причины для отказа в «детских» выплатах

Пенсионный фонд России ответил на главные вопросы по выплатам на детей, которые сегодня положены россиянам. Одним из самых популярных вопросов стал: «почему пришел отказ в выплате». На сайте ведомства дан подробный ответ.

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Основанием для отказа в назначении пособия может быть несколько случаев. В первую очередь, если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины регионального прожиточного минимума на душу населения, то денег от государства семья не получит.

... Если заявитель не представил доработанное заявление и документы в течение пяти рабочих дней после возвращения их на доработку, — предупредил ПФР.

Кроме того отказ могут получить семьи, которые не представили недостающие документы в течение 10 рабочих дней, а также имеющие в собственности имущество, превышающее требования государства к движимому и недвижимому имуществу.

На выплату не могут рассчитывать заявители или трудоспособные члены его семьи, если у них отсутствуют отдельные виды доходов, если они представили недостоверные сведения. Также отказ получат родители, ребёнок которых достиг 18-летия. Пособие выплачивается только до 17 лет, включительно.