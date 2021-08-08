Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

ПФР назвал причины для отказа в «детских» выплатах

News.ru
24 минуты назад

Пенсионный фонд России ответил на главные вопросы по выплатам на детей, которые сегодня положены россиянам. Одним из самых популярных вопросов стал: «почему пришел отказ в выплате». На сайте ведомства дан подробный ответ.

ПФР назвал причины для отказа в «детских» выплатах
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Основанием для отказа в назначении пособия может быть несколько случаев. В первую очередь, если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины регионального прожиточного минимума на душу населения, то денег от государства семья не получит.

... Если заявитель не представил доработанное заявление и документы в течение пяти рабочих дней после возвращения их на доработку, — предупредил ПФР.

Кроме того отказ могут получить семьи, которые не представили недостающие документы в течение 10 рабочих дней, а также имеющие в собственности имущество, превышающее требования государства к движимому и недвижимому имуществу.

На выплату не могут рассчитывать заявители или трудоспособные члены его семьи, если у них отсутствуют отдельные виды доходов, если они представили недостоверные сведения. Также отказ получат родители, ребёнок которых достиг 18-летия. Пособие выплачивается только до 17 лет, включительно.

Ранее глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим отчитался перед премьер-министром Михаилом Мишустиным о потраченной сумме на «детские» выплаты. По его словам, только в 2020 году на материнский капитал было потрачено 318 млрд рублей. Из них около 288 млрд семьи потратили на улучшение жилищных условий.
Личный счет,Андрей Кигим,Михаил Мишустин,Пенсионный фонд РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители