Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россиян предупредили о новой уловке банковских мошенников

News.ru
31 минуту назад

Жульническую схему с якобы предварительно одобренными кредитами всё чаще используют мошенники. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил специалист по информационной безопасности, руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Суть схемы, по словам Пащенко, заключается в том, что потенциальным жертвам приходят фальшивые сообщения о якобы предварительно одобренных или уже выданных кредитамх. После этого под видом сотрудников службы безопасности юанка людям звонят мошенники, которые сообщают, что на имя абонента был взят кредит, операция показалась банку подозрительной. при этом сумма уже была обналичена.

После этого под контролем предполагаемого банковского работника гражданину прелагается провести отмену кредита с помощью личных данных. В результате подобных манипуляций эти данные и окажутся в руках мошенников.

Также человеку могут позвонить от имени сотрудников банка и сообщить, на его имя был оформлен незаконый кредит, теперь он является вещественным доказательство. При этом собеседнику предложат перевести на специальный счёт свои личные деньги.

Эксперт предупредил, что при поступлении подобного звонка указания звонящих выполнять не следует. Рекомендуется уточнить, из какого банка поступил звонок, после чего положить трубку и перезвонить в названный банк самостоятельно.

Самый лучший вариант — вообще не отвечать на звонки с номеров, которые вам неизвестны, — заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве через сим-карты

Личный счет,Экономика,Григорий Пащенко,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители