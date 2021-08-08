Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников

Жульническую схему с якобы предварительно одобренными кредитами всё чаще используют мошенники. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил специалист по информационной безопасности, руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Суть схемы, по словам Пащенко, заключается в том, что потенциальным жертвам приходят фальшивые сообщения о якобы предварительно одобренных или уже выданных кредитамх. После этого под видом сотрудников службы безопасности юанка людям звонят мошенники, которые сообщают, что на имя абонента был взят кредит, операция показалась банку подозрительной. при этом сумма уже была обналичена.

После этого под контролем предполагаемого банковского работника гражданину прелагается провести отмену кредита с помощью личных данных. В результате подобных манипуляций эти данные и окажутся в руках мошенников.

Также человеку могут позвонить от имени сотрудников банка и сообщить, на его имя был оформлен незаконый кредит, теперь он является вещественным доказательство. При этом собеседнику предложат перевести на специальный счёт свои личные деньги.

Эксперт предупредил, что при поступлении подобного звонка указания звонящих выполнять не следует. Рекомендуется уточнить, из какого банка поступил звонок, после чего положить трубку и перезвонить в названный банк самостоятельно.

Самый лучший вариант — вообще не отвечать на звонки с номеров, которые вам неизвестны, — заключил эксперт.