Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Милонов предложил стерилизовать геев и сдавать их в приюты

Ювелина Бернст
17 минут назад

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил стерилизовать геев и открывать для них приюты. Видео соответствующего интервью парламентарий выложил на своей странице в Tik Tok.

Милонов предложил стерилизовать геев и сдавать их в приюты
Фото: ТАССТАСС

«Надо быть гуманным Вот как мы боремся с бездомными кошками? Мы их стерилизуем. И их [геев] надо стерилизовать открывать для них приюты, кормить их кормом», - заявил депутат.

Он также назвал представителей секс-меньшинств «низшей стадией развития животного мира», отметив, что «нельзя, конечно, сравнивать милых кошаков с геями».

Милонов известен скандальными заявлениями и комментариями, а также инициативами против представителей ЛГБТ. В частности он советовал гомосексуалам покинуть Россию и предлагал присваивать статус гея мужчинам, которые злостно уклоняются от уплаты алиментов.

Личный счет,Виталий Милонов,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители