Милонов предложил стерилизовать геев и сдавать их в приюты

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил стерилизовать геев и открывать для них приюты. Видео соответствующего интервью парламентарий выложил на своей странице в Tik Tok.
«Надо быть гуманным Вот как мы боремся с бездомными кошками? Мы их стерилизуем. И их [геев] надо стерилизовать открывать для них приюты, кормить их кормом», - заявил депутат.
Он также назвал представителей секс-меньшинств «низшей стадией развития животного мира», отметив, что «нельзя, конечно, сравнивать милых кошаков с геями».
Милонов известен скандальными заявлениями и комментариями, а также инициативами против представителей ЛГБТ. В частности он советовал гомосексуалам покинуть Россию и предлагал присваивать статус гея мужчинам, которые злостно уклоняются от уплаты алиментов.