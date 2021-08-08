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Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Ювелина Бернст
1 час назад

В России могут резко вырасти цены на такси и каршеринг, предупредил член общественного совета при Минтрансе, председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», автоэксперт Андрей Попков. Его слова передает Ura.ru.

Цены на такси и каршеринг могут резко вырасти
Фото: ТАССТАСС

К этому может привести обязательный сбор биометрических персональных данных с водителей такси и пользователей каршеринга, объяснил Попков.

«Смотря за чей счет это будет сделано. Если за счет государства, то хорошо. Если за введение биометрии заставят платить частные компании, то цены для конечного потребителя услуги, естественно, повысятся», — уточнил эксперт.

У водителей такси и каршеринга планируют собирать биометрию

Он заметил, что сразу несколько ведомств пытаются ввести данную инициативу, но «никто не заботится о благосостоянии людей». По мнению Попкова для введения обязательной биометрии сначала нужно провести общественное обсуждение и «навести порядок на рынке с привлечением представителей этой отрасли».

Минцифры разработало документ, который предусматривает сбор биометрических данных у водителей такси и каршеринговых автомобилей . Принять соответствующий закон планируется до 1 января 2022 года.

В июне министр транспорта Виталий Савельев заявил, что ведомство к 2024 году рассчитывает ввести биометрическую систему идентификации пассажиров на авиа-, ж/д и общественном транспорте.

Личный счет,Андрей Попков,Виталий Савельев,Минтранс РФ,РИА Ura.ru,
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