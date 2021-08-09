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Власти пообещали снизить цену на «борщевой набор»

News.ruиещё 1
47 минут назад

В правительстве обсудят, как снизить цену на так называемый борщевой набор, который значительно подорожал из-за увеличения стоимости транспортных услуг. Как сообщили «Известия», Минпромторг обсудит этот вопрос с коллегами из Минтранса.

Власти пообещали снизить цену на «борщевой набор»
Фото: Andrey Turusov/Russian Look/Global Look PressAndrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Ведомства постараются принять меры для снижения цен на доставку овощей по РФ. Для этого Минпромторг готовит совещание, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов.

Минпромторг предпринимает все меры, чтобы не допустить возможного роста транспортных расходов. Мы работаем с коллегами из ФАС для проверки обоснованности роста услуг перевозчиков, — сказал Евтухов газете.

По его словам, причин роста цен на перевозки несколько, в том числе нехватка водителей из-за пандемии. Иностранцы покинули РФ, и сотрудники-россияне просто не успевают выполнить весь объём работы, что и ведёт к повышению цен. Ещё одной причиной мог стать рост цен на топливо. Министерства пообещали решить эту проблему.

Ранее Минпромторг сообщил о сезонном снижении цен на «борщевой набор». По словам Евтухова, тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей. За период с 27 июля по 2 августа в стране цены на плодоовощную продукцию снизились на 3,1%.

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