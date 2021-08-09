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Россиянам объяснили способы борьбы с «подвохами» в кассовых чеках

Lenta.ru
23 минуты назад

Начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев предупредил россиян о подвохах, которые могут встречаться в кассовых чеках. Самый частый из них — это разна цена товара в чеке и на ценнике в зале, отметил он в беседе с агентством «Прайм».

Раскрыты способы борьбы с «подвохами» в кассовых чеках
Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.comAleksander Polyakov/ Globallookpress.com

«Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магази

жнее», — пояснил эксперт.

По его словам, если покупатель все же заметил несоответствие, то кассиры обычно ищут отговорки и заявляют, что не успели поменять ценники со старой стоимостью, что товар не входит в акцию или она закончилась, или что система пробивает такую цену.Тарачев посоветовал требовать у продавца пробить продукцию по ценнику или вернуть деньги, а в случае отказа обращаться к администратору или директору магазина, ссылаясь на закон «О защите прав потребителей» и статью 14.7 КоАП РФ. В случае устных споров необходимо написать претензию с указанием конкретных требований.

Следующий шаг при отказе удовлетворить их добровольно — это обращение в Управление Роспотребнадзора с указанием конкретного юридического лица или индивидуального предпринимателя, пояснил эксперт. Он добавил, что к заявлению следует приложить ответ магазина на жалобу, фотографию ценника и копию чека. Торговому предприятию в этом случае грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова рассказала о «необычных» способах обмана на кассе магазина. По ее словам, одним из самых распространенных способов подобного мошенничества является лишний товар в чеке. Также продавец может добавить в чек посторонний товар, неправильно дать сдачу или отсканировать неверный штрих-код.

Личный счет,Владимир Тарачев,Роспотребнадзор,
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