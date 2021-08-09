Треть компаний выступили за увольнение антипрививочников

Треть российских компаний считает, что сотрудников, отказавшихся от вакцинации стоит увольнять. Об этом сообщается в исследовании компании-разработчика CRM для бизнеса "Мегаплан" совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru среди 1 626 представителей малого и среднего бизнеса России: 414 руководителей и 1 212 линейных сотрудников в июле.

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По данным аналитики, треть руководителей российских компаний (34,6%) считает, что сотрудников-антипрививочников следует увольнять: при этом 24,8% из них отметили, что делать это стоит лишь в случае, если у человека нет уважительных причин для отказа от вакцинации, 5% откажутся от такого сотрудника, поскольку боятся получить штраф. 65,4% считают, что увольнять работника за отказ от прививки нельзя.

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При этом более половины руководителей (54,6%) сказали, что готовы взять на работу невакцинированного сотрудника, 33,3% отметили, что наличие сделанной прививки будет дополнительным преимуществом кандидата. 12,1% не готовы взять на работу невакцинированного сотрудника.

Кроме того, 91,3% работников отечественных компаний в ходе опроса рассказали, что сталкивались с коллегами, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса. Из них 73,6% ответили, что встречали достаточно много коллег, придерживающихся этой позиции, а 17,7% рассказали, что такие сотрудники у них есть, но их мало. 8,8% не сталкивались с нежеланием своих коллег вакцинироваться.

Четверть опрошенных сотрудников (25,1%) заявила, что работодатели заставили их вакцинироваться, при этом 25,4% ответили, что их "не заставляли, но убеждали", а 49,5% - что в их компаниях вакцинация проводилась на добровольной основе. 84,9% линейных сотрудников при этом все еще продолжают обсуждать вакцинацию в коллективе. Среди руководителей МСБ вакцинировались 46,4%, 53,6% пока еще не сделали прививку от коронавируса. Введение условно-принудительной вакцинации считают необходимой мерой 18,5% сотрудников, 63,8% уверены, что прививаться или нет - это личное дело каждого. 17,7% ответили, что они против вакцинации. Такой же вопрос задали и руководителям: четверть (24,1%) считает, что вакцинация должна быть обязательной, 59,8% - что это личное дело каждого. 16% из них против вакцинации.

Преференции за вакцинацию на работе давали лишь 13,8% опрошенных: из них 7,2% обещали выходные после вакцинирования, 3,9% - бонусы к зарплате, а 2,7% - небольшие презенты. 86,2% признались, что руководство не обещало им никаких бонусов за сделанную прививку: 23% из них, напротив, пригрозили увольнением в случае отказа от вакцинации, а 4,2% пообещали снизить зарплату, если сотрудники решат не делать прививку.

Причины отказа

На вопрос о том, почему линейные сотрудники российских компаний против вакцинации, 35,7% ответили, что государство таким образом преследует корыстные цели, 29,4% ответили, что боятся навредить собственному здоровью, 17% считают, что нельзя перекладывать ответственность за вакцинацию на бизнес, 16% не доверяют отечественным препаратам и лишь 1,8% ждут появления в России зарубежной вакцины.

Руководители, негативно настроенные к вакцинации, также высказали свои мнения: 26,4% считают, что государство преследует корыстные цели, 24,5% не хотят вакцинироваться из-за возможных проблем со здоровьем, 15% считают, что государство не должно перекладывать обязанности по вакцинации на бизнес, 12,3% не доверяют отечественным вакцинам, а 21,7% ждут привоза зарубежных препаратов.

41,2% сотрудников российских компаний сказали, что отреагировали бы негативно, если бы в их корпоративной системе у каждого сотрудника появились пометки "вакцинирован" или "не вакцинирован", 32,1% ответили, что им было бы безразлично, а положительно к такой идее отнеслись 26,7% опрошенных.