Треть россиян лишат пособий от государства

В связи с тем, что социальные выплаты россиянам стали назначать с учетом их доходов и имущества, около 30% нуждающихся «не смогут претендовать на получение пособия», сообщает «Независимая газета» со ссылкой на Счетную палату.

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В ведомстве отметили, что сэкономленные средства можно направить более нуждающимся гражданам.

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«Если предположить, что семьи с детьми составляют около 80% всех малоимущих, но при этом 30% из них не проходят многокритериальную оценку нуждаемости, а для какой-то доли малоимущих семей даже выплата в размере одного прожиточного минимума на ребенка не покроет дефицит доходов семьи, то возможное расширение пособий от трех до семи лет на старшие возрастные группы поможет сократить уровень бедности примерно вдвое», – указали там.

В Минтруде пояснили, что комплексную оценку нуждаемости используют при назначении пособий на детей от 3 до 7 лет включительно в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума; женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, в размере 50% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, – в размере половины регионального прожиточного минимума.

В ведомстве уточнили, что новые выплаты полагаются, в частности, семьям, у которых есть одна квартира любой площади или несколько квартир, если площадь на каждого члена семьи менее 24 кв. м; один дом любой площади или несколько домов, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 кв. м; одна дача; один гараж; земельные участки общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га в сельских поселениях; одно нежилое помещение; один автомобиль (кроме автомобилей младше пяти лет с двигателем мощнее 250 лошадиных сил).

Как отмечается, благодаря применению многокритериальной оценки нуждаемости снизится сумма средств, необходимых для выплаты пособий нуждающимся.

Не все проверки смогут выявить граждан, которые при низких официальных доходах имеют высокие серые заработки, заявила ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина.

Андрей Лобода, официальный представитель социального проекта Humanity, заявил, что «сама тема категоризации малоимущих рискует показаться унизительной». Решить проблему, по его мнению, можно за счет стимулирования роста человеческого капитала вложений в образование и стимулирования предпринимательской деятельности.