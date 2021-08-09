На Украине испортили авто с российскими номерами

В курортном украинском городе Бердянске неизвестные раскрасили автомобили с российскими номерами, припаркованные у одного из отелей. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь на 7 августа. Мишенью вандалов стали две машины, у которых закрасили красной краской номера, а также оставили на них надписи, в том числе и на стеклах.
По данным портала ProБердянск, таким образом националисты могли попытаться показать, что «Бердянск — не место для отдыха для российских автомобилистов».
Однако уже выяснилось, что обе машины принадлежат гражданам Украины. Один из владельцев оказался жителем соседнего района. По факту происшествия местными правоохранительными органами проводится разбирательство.
Ранее украинские националисты пригрозили уничтожить кафе еврейской кухни в Одессе за пост в соцсети с использованием русских букв. Предприниматели решили искать защиты у израильского посольства.
Позднее популярного TikTok-блогера Таисию Маламан затравили на Украине за то, что она высказала желание поехать в Россию. Также резкой критике подверглись украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, выигравшие бронзовую медаль в выступлениях дуэтов на Олимпиаде в Токио. Девушки заявили, что уважают всех участников состязаний, в том числе из России, и даже дружат с российскими спортсменками.