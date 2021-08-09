На Украине испортили авто с российскими номерами

В курортном украинском городе Бердянске неизвестные раскрасили автомобили с российскими номерами, припаркованные у одного из отелей. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел в ночь на 7 августа. Мишенью вандалов стали две машины, у которых закрасили красной краской номера, а также оставили на них надписи, в том числе и на стеклах.

По данным портала ProБердянск, таким образом националисты могли попытаться показать, что «Бердянск — не место для отдыха для российских автомобилистов».

Однако уже выяснилось, что обе машины принадлежат гражданам Украины. Один из владельцев оказался жителем соседнего района. По факту происшествия местными правоохранительными органами проводится разбирательство.

Ранее украинские националисты пригрозили уничтожить кафе еврейской кухни в Одессе за пост в соцсети с использованием русских букв. Предприниматели решили искать защиты у израильского посольства.