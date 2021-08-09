Эксперт рассказала о сроках развития постковидного синдрома

Симптомы постковидного синдрома могут развиться даже спустя несколько месяцев после выписки из больницы. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

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"По данным систематического обзора, обнародованного в июне этого года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из медучреждения. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома проявляются через четыре недели",- уточнила она.

Плоскирева также пояснила, что у пациентов, перенесших коронавирус бессимптомно, постковидный синдром может проявиться через месяц.

Ранее врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала, что своевременно выявить признаки "постковидного синдрома" можно по клиническим анализам крови и мочи. В числе важнейших показателей при диагностике продолжительного коронавируса она назвала уровни свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы и также витамина D.