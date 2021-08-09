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Раскрыты условия выступления россиян на Олимпиаде-2022 в Пекине

Анна Безрукова
1 час назад

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российские спортсмены продолжат выступать под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Форма для Пекина находится уже в стадии итогового согласования. Все другие вещи останутся такими же: мы выступим под флагом ОКР и с гениальным произведением Чайковского вместо гимна. Хочу отметить, что многие коллеги, которые находились на протокольных церемониях, выразили нам благодарность за выбор именно этой композиции», — отметил Поздняков.

Напомним, 17 декабря прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) решил отстранить спортсменов из России от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запретом оказались Олимпиада и чемпионаты мира. В РУСАДА также решили не подавать апелляцию на вердикт CAS.

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Ранее сообщалось, что рейс с российскими спортсменами, которые стали участниками Олимпиады-2020, вылетел из Токио в Москву.

Известно, что из столицы Японии уехали члены женской команды по гандболу, мужской сборной России по волейболу, команды по художественной гимнастике, синхронному плаванию, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и другие спортсмены.

На этом раз победа в медальном зачете Олимпийских игр досталась сборной США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте оказался Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия завершила соревнования 5-м местом с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.

Личный счет,Видео,Мария Ласицкене,Станислав Поздняков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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