Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российские спортсмены продолжат выступать под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Форма для Пекина находится уже в стадии итогового согласования. Все другие вещи останутся такими же: мы выступим под флагом ОКР и с гениальным произведением Чайковского вместо гимна. Хочу отметить, что многие коллеги, которые находились на протокольных церемониях, выразили нам благодарность за выбор именно этой композиции», — отметил Поздняков.

Напомним, 17 декабря прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) решил отстранить спортсменов из России от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запретом оказались Олимпиада и чемпионаты мира. В РУСАДА также решили не подавать апелляцию на вердикт CAS.

Ранее сообщалось, что рейс с российскими спортсменами, которые стали участниками Олимпиады-2020, вылетел из Токио в Москву.

Известно, что из столицы Японии уехали члены женской команды по гандболу, мужской сборной России по волейболу, команды по художественной гимнастике, синхронному плаванию, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и другие спортсмены.