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Россиянам рассказали, стоит ли сейчас скупать доллары

Лера Букина
30 минут назад

В настоящее время никаких сигналов для изменения конъюнктуры нет – санкционная риторика Запада в адрес Москвы ослабла. Об этом «Российской газете» сообщил эксперт по коммуникациям, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода. Мировые цены на нефть, газ, металлургическую и сельхозпродукцию, которые экспортируются из России, стабильны как никогда ранее, отметил он. Также, по словам специалиста, наблюдается ликвидность на валютном рынке, а интерес его участников к риску сохраняется на высоком уровне. Экономика России растет, еще весной бюджет страны стал профицитным. Лобода также указал на то, что рубль остается сырьевой валютой, поскольку российский бюджет зависим от нефтяных и газовых доходов.

Россиянам рассказали, стоит ли сейчас скупать доллары
Фото: ТАССТАСС

С 6 августа по 6 сентября Минфин намерен каждый день покупать с рынка валюты на 14,4 млрд рублей, что почти на миллиард рублей больше, чем в предыдущем месяце. Средства будут направлены в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Скупка долларов не помогает рублю в укреплении, что также стабилизирует инфляцию, подчеркнул эксперт.

Лобода также отметил, что статус России как экспортера капитала все еще сдерживает укрепление национальной валюты.

«Август по-прежнему остается «тонким» месяцем по объему операций на валютной секции Мосбиржи. Международные инвестиционные фонды начнут активно инвестировать в рубль после окончания цикла Банком России повышения ключевой ставки. Если хотя бы в августе Минфин оставил доллар в покое и начал выделение крупных средств на несколько инфраструктурных проектов, мы бы увидели укрепление рубля к началу осени», – сообщил специалист.

Лобода не рекомендует россиянам скупать доллары вслед за Минфином. Текущая стоимость «американца» привлекательна для покупки в состав своей «кубышки» и для трат в отпуске за границей, больше этого приобретать смысла нет, уверен специалист. Лобода считает, что личную валютную корзину следует держать сбалансированной в примерных пропорциях: 50% – рубли, 30% – доллар, 20% – евро.

Личный счет,Андрей Лобода,Фонд национального благосостояния,Центральный банк России,Минфин,"Российская газета",
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