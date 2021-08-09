В аварии с "Мерседесом" на Тверской мог пострадать совладелец "Трансаэро"

Появились данные о пострадавших в утреннем ДТП на Тверской улице. Как стало известно "МК", первоначально прошла информация, что за рулем элитного спорткара Mercedes AMG GT находился Магомед Муталибов. Данные установили со слов пассажира.
По другой информации, водителя зовут Эскерхан Муталибов и он является бывшим акционером прекратившей свое существование авиакомпании "Трансаэро". Путаница могла произойти из-за того, что отца Эскерхана зовут Магомед.
Другой пострадавший – 37-летний Виктор Королев – доставлен в больницу имени Боткина с сотрясением мозга.