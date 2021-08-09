В аварии с "Мерседесом" на Тверской мог пострадать совладелец "Трансаэро"

Появились данные о пострадавших в утреннем ДТП на Тверской улице. Как стало известно "МК", первоначально прошла информация, что за рулем элитного спорткара Mercedes AMG GT находился Магомед Муталибов. Данные установили со слов пассажира.

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По другой информации, водителя зовут Эскерхан Муталибов и он является бывшим акционером прекратившей свое существование авиакомпании "Трансаэро". Путаница могла произойти из-за того, что отца Эскерхана зовут Магомед.