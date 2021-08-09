Медаль Тимановской выставили на продажу

Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская выставила на аукцион ebay свою серебряную медаль Европейских игр 2019, сообщает РИА Новости.
Напомним, Тимановская завоевала второе место в беге на дистанции 100 метров на домашних Европейских играх в Минске в 2019 году.
Начальная стоимость лота указана в 5 тысяч долларов. Пока он вызвал интерес только у одного потенциального покупателя, который принял эту ставку.
В описании предложения указывается, что деньги от продажи медали Тимановской перечислят Белорусскому фонду спортивной солидарности, который помогает белорусским спортсменам, находящимся в оппозиции.
Кристина Тимановская должна была выступать на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но после того как двух спортсменок и ее страны отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимых допинг-проб, тренеры решили привлечь Тимановскую к этому забегу. Легкоатлетка в соцсетях раскритиковала такое решение. Она отметила, что руководство за счет спортсменов таким образом желает исправить свою некачественную работу.
После этого в Олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что Тимановская прекращает участие в Играх "по заключению медиков, следствие эмоционально-психологического состояния". Сама спортсменка заявила журналистам, что планирует просить убежища в Европе, и обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой о поддержке. По словам Тимановской, на нее давили и хотели вывезти из Японии без ее согласия. Легкоатлетка 4 августа прилетела из Токио в Вену, а из австрийской столицы направилась в Варшаву, где находится в настоящее время.