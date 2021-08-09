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На eBay выставили объявление о продаже серебряной медали Тимановской

Анна Безрукова
54 минуты назад

Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская выставила на аукцион ebay свою серебряную медаль Европейских игр 2019, сообщает РИА Новости.

Медаль Тимановской выставили на продажу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, Тимановская завоевала второе место в беге на дистанции 100 метров на домашних Европейских играх в Минске в 2019 году.

Начальная стоимость лота указана в 5 тысяч долларов. Пока он вызвал интерес только у одного потенциального покупателя, который принял эту ставку.

Тимановская выразила опасения за свою жизнь

В описании предложения указывается, что деньги от продажи медали Тимановской перечислят Белорусскому фонду спортивной солидарности, который помогает белорусским спортсменам, находящимся в оппозиции.

Кристина Тимановская должна была выступать на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но после того как двух спортсменок и ее страны отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимых допинг-проб, тренеры решили привлечь Тимановскую к этому забегу. Легкоатлетка в соцсетях раскритиковала такое решение. Она отметила, что руководство за счет спортсменов таким образом желает исправить свою некачественную работу.

После этого в Олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что Тимановская прекращает участие в Играх "по заключению медиков, следствие эмоционально-психологического состояния". Сама спортсменка заявила журналистам, что планирует просить убежища в Европе, и обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой о поддержке. По словам Тимановской, на нее давили и хотели вывезти из Японии без ее согласия. Легкоатлетка 4 августа прилетела из Токио в Вену, а из австрийской столицы направилась в Варшаву, где находится в настоящее время.

Личный счет,Кристина Тимановская,eBay,РИА Новости,
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