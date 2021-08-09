Медаль Тимановской выставили на продажу

Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская выставила на аукцион ebay свою серебряную медаль Европейских игр 2019, сообщает РИА Новости.

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Напомним, Тимановская завоевала второе место в беге на дистанции 100 метров на домашних Европейских играх в Минске в 2019 году.

Начальная стоимость лота указана в 5 тысяч долларов. Пока он вызвал интерес только у одного потенциального покупателя, который принял эту ставку.

В описании предложения указывается, что деньги от продажи медали Тимановской перечислят Белорусскому фонду спортивной солидарности, который помогает белорусским спортсменам, находящимся в оппозиции.

Кристина Тимановская должна была выступать на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но после того как двух спортсменок и ее страны отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимых допинг-проб, тренеры решили привлечь Тимановскую к этому забегу. Легкоатлетка в соцсетях раскритиковала такое решение. Она отметила, что руководство за счет спортсменов таким образом желает исправить свою некачественную работу.