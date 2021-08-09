«В Европе нам дороговато»: звезды пожаловались на цены на отдых

Отдых подорожал не только в России, но и за границей. Это отмечают даже знаменитости, которые могут себе позволить роскошно отдохнуть, сообщает Teleprogramma.pro.

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В частности, актриса Эвелина Бледанс, побывавшая в Крыму и в Сочи, была удивлена тем, как выросли там цены. По ее словам, за рубеж пока отправляться рано, поэтому придется привыкать к местному отдыху.

«Сейчас конечно другие цены. Не могу сказать насколько выросли, но выросли. С открытием Турции чуть подешевело, самую малость. На мой взгляд пока рано отправляться за границу, так что выбора нет — будем отдыхать на наших курортах и платить за них», – приводит издание ее слова.

Певица Анна Семенович этим летом была в Греции. Она также отметила рост цен на зарубежный отдых. Особенно ощутимо это стало из-за подскочившего курса валюты, подчеркивает исполнительница.

«Что могу сказать про цены — нам дороговато. Там все в евро, а у нас 100 евро – это почти 9 тысяч рублей. А по большому счету это цена ужина в местной таверне на 2-3 человек с домашним вином. В дорогом ресторане будет еще дороже», – отметила Семенович.

Адвокат Сергей Жорин побывал летом на российских курортах и за рубежом. Он считает, что стоимость отдыха в России является запредельной, при этом уровень сервиса – низкий.

«Как ни странно, за пределами РФ можно отдохнуть дешевле при более высоком качестве сервиса. Абсурд, но это этак», – заявил Жорин.

Лучшей для отдыха страной с точки зрения цены и качества является для адвоката Хорватия.