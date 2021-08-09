Автомобилистам дадут новые возможности для обжалования штрафов

С 1 сентября 2021 года у российских автомобилистов появится возможность электронно обжаловать штрафы с камер ГИБДД, сообщает портал Autonews.

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Раньше нужно было обращаться в отделение ГАИ по месту нарушения либо отправлять заказное письмо.

Осенью обжаловать штрафы можно будет на сайте госуслуг. Речь идет как о своем регионе, так и о любых других. Автомобилистам не смогут отказать в рассмотрении такой жалобы, поскольку с вступления в действие поправок в КоАП такая процедура будет официально разрешена.

Также стало известно, что в 2021 году процедуру получения автоправ усложнят. Будущих водителей, в частности, будут проверять на алкоголизм. Также ГИБДД предупредило об уголовной ответственности за использование скрытых микрофонов и камер на технической части экзамена.