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Автомобилистам дадут новые возможности для обжалования штрафов

Лера Букина
1 час назад

С 1 сентября 2021 года у российских автомобилистов появится возможность электронно обжаловать штрафы с камер ГИБДД, сообщает портал Autonews.

Автомобилистам дадут новые возможности для обжалования штрафов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Раньше нужно было обращаться в отделение ГАИ по месту нарушения либо отправлять заказное письмо.

Осенью обжаловать штрафы можно будет на сайте госуслуг. Речь идет как о своем регионе, так и о любых других. Автомобилистам не смогут отказать в рассмотрении такой жалобы, поскольку с вступления в действие поправок в КоАП такая процедура будет официально разрешена.

Также стало известно, что в 2021 году процедуру получения автоправ усложнят. Будущих водителей, в частности, будут проверять на алкоголизм. Также ГИБДД предупредило об уголовной ответственности за использование скрытых микрофонов и камер на технической части экзамена.

ГИБДД поддержала идею снизить скорость до 30 километров в час внутри населенных пунктов и городов. Об этом заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин. Однако, по его мнению, подобные инициативы должны быть индивидуальными и обоснованными для каждой улицы.

Личный счет,Дмитрий Митрошин,ГИБДД,МВД,
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