«Лысый провокатор»: россиян возмутили слова Познера о заслуженном наказании спортсменов РФ

Журналист Владимир Познер заявил, что Россия заслужила выступление без флага и гимна на Олимпиаде в Токио из-за допингового скандала. Само выступление сборной и пятое место в общем зачете он назвал удовлетворительными.

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Такая позиция отечественного телеведущего не устроила многих россиян, которые болели за спортсменов сборной на Играх. В частности, читатели «Рамблера» негативно отнеслись к высказываниям Познера, а большинство предложило «отправить его по месту гражданства» в Израиль.

«Чья бы корова мычала! Познера давно пора иноагентом объявить», – написал Александр Торощин.

«Эти ребята превратили USA и Украину в хазарское ханство, теперь хотят превратить и Россию», – прокомментировал Игорь Олейник.

«Отправьте этого лысого провокатора в Грузию», – предложил Берк Мордер.

Некоторые комментаторы заметили, что на Олимпиаде «ощущались» двойные стандарты. Достаточно вспомнить дисквалификацию волейболистки из Бразилии Тандары Кайшеты. При этом ее положительную допинг-пробу опубликовали уже после победного матча сборной против россиянок.

«Можно было бы и согласиться с его словами, если не знать, что к спортсменам других стран такие же требования не только не предъявлялись, но и допускалось легальное использование "лекарственных" средств в "медицинских" целях», – написала Дуняша Рыжая.

«Он реально уверен что в других странах допинг не используют?», – возмутился Krusty Clows.

Однако среди комментаторов нашлись и согласные. Например, VVM 1962 признался, что обычно не согласен с Познером, но сейчас полностью поддерживает его.