Российские вузы могут отправить на удаленку непривитых студентов

Минобрнауки порекомендовало вузам перевести на дистанционное обучение студентов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или имеют медотвод от прививки. Как сообщает ТАСС, в ведомстве посоветовали ввести особый режим посещения учебных корпусов.

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Для привитых или переболевших студентов в последние полгода рекомендовано оставить очный режим обучения. При этом в Минобрнауки назвали целесообразным разделять на разные потоки студентов с прививкой и без во время экзаменов.

Также рекомендации коснулись и условий проживания в общежитиях. По мнению чиновников, у студентов следует требовать справку о прививке от коронавируса, перенесенной болезни или медицинском отводе.

Для иностранных студентов же рекомендуется организовать прохождение вакцинации. Причем выделять средства на прививочную компанию должны из бюджетов учебных учреждений.