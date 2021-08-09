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Российским вузам порекомендовали отправить на удаленку непривитых студентов

Елена Прошина
1 час назад

Минобрнауки порекомендовало вузам перевести на дистанционное обучение студентов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или имеют медотвод от прививки. Как сообщает ТАСС, в ведомстве посоветовали ввести особый режим посещения учебных корпусов.

Российские вузы могут отправить на удаленку непривитых студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для привитых или переболевших студентов в последние полгода рекомендовано оставить очный режим обучения. При этом в Минобрнауки назвали целесообразным разделять на разные потоки студентов с прививкой и без во время экзаменов.

Также рекомендации коснулись и условий проживания в общежитиях. По мнению чиновников, у студентов следует требовать справку о прививке от коронавируса, перенесенной болезни или медицинском отводе.

Для иностранных студентов же рекомендуется организовать прохождение вакцинации. Причем выделять средства на прививочную компанию должны из бюджетов учебных учреждений.

Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. По её словам, это поможет снизить риски заражения коронавирусом.

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