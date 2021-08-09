Лукашенко прокомментировал обвинения в диктатуре

«Для того, чтобы диктовать в мире, надо иметь соответствующий ресурс. У нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда ничего не диктовал и диктовать не собираюсь. Я должен обеспечить безопасность и сохранность созданного впервые за многовековую историю суверенного государства», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.