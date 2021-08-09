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«Постоянно с охраной»: легкоатлетка Тимановская заявила о беспокойстве за свою безопасность

Анна Безрукова
53 минуты назад

Находящаяся в Польше белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что тревожится за свою безопасность.

Она пояснила, что «постоянно должна находиться в сопровождении охранников». По словам спортсменки, у нее «отсутствует уверенность», что она может «безопасно выйти на улицу».

Тимановская также напомнила о смерти главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Легкоатлетка, и рассказала, что хочет «продолжить участие в забегах, в поддержку журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей народа своей родной страны», передает ТАСС со ссылкой на NHK.

Медаль Тимановской выставили на продажу

Напомним, Шишова обнаружили повешенным в одном из парков Киева. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сотрудники полиции проверяют версию об убийстве, замаскированном под суицид.

Ранее сообщалось, что Тимановскую якобы силой хотели вывезти с Олимпиады после критики спортсменкой спортивного руководства. После поддержки МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прилетела в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК приступила к работе по ее делу, тренеров сборной Белоруссии на Олимпиаде Артура Шимака и Юрия Моисевича лишили аккредитации.

Напомним, на Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды принял решение задействовать Тимановскую в соревновании, с которого по причине отсутствия требуемого числа допинг-проб сняли других спортсменок.

Легкоатлетка раскритиковала этот шаг, и тренерский штаб 1 августа решил отправить Тимановскую на родину по причине ее эмоционально-психологического состояния. Атлетка утверждала, что вывезти из Токио ее хотели под давлением и она будет просить убежища в Европе. Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу, после чего спортсменка направилась через Вену в Варшаву

Личный счет,Видео,Виталий Шишов,Кристина Тимановская,Юрий Моисевич,ИТАР-ТАСС,
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