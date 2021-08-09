Белоруссия признает Крым российским только в том случае, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять свою продукцию на полуостров. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Кроме этого, белорусский лидер коснулся темы интеграции. По его словам, Минск не возражает против этого, если будут сохранены государственность и суверенитет.

«Для развития экономической интеграции отсутствует потребность вступать в состав другого государства», — считает Лукашенко.

Он также добавил, что власти республики никогда не выступали против интеграции, но Москва настоящее время «держит Минск на расстоянии».

Также глава Белоруссии заявил, что основа любого межгосударственного союза - равноправие, в частности и в экономических вопросах.

«Основой любого партнерства выступают одинаковые условия, равноправие. Для граждан равноправие, что мы во многом сделали. Это огромная заслуга как россиян, так и белорусов. Но как можно интегрироваться, если в России на природный газ цены в два-три раза меньше, чем в Белоруссии», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что «Россия — огромная, целый этаж занимает в доме, а Белоруссия — квартиру». Лукашенко отметил, что для людей — обычных граждан двух государств — равноправие во многом обеспечено.