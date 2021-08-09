Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Лукашенко назвал условие признания Белоруссией российского Крыма

Анна Безрукова
33 минуты назад

Белоруссия признает Крым российским только в том случае, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять свою продукцию на полуостров. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Кроме этого, белорусский лидер коснулся темы интеграции. По его словам, Минск не возражает против этого, если будут сохранены государственность и суверенитет.

«Для развития экономической интеграции отсутствует потребность вступать в состав другого государства», — считает Лукашенко.

Он также добавил, что власти республики никогда не выступали против интеграции, но Москва настоящее время «держит Минск на расстоянии».

На Украине назвали единственный способ «вернуть» Крым

Также глава Белоруссии заявил, что основа любого межгосударственного союза - равноправие, в частности и в экономических вопросах.

«Основой любого партнерства выступают одинаковые условия, равноправие. Для граждан равноправие, что мы во многом сделали. Это огромная заслуга как россиян, так и белорусов. Но как можно интегрироваться, если в России на природный газ цены в два-три раза меньше, чем в Белоруссии», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что «Россия — огромная, целый этаж занимает в доме, а Белоруссия — квартиру». Лукашенко отметил, что для людей — обычных граждан двух государств — равноправие во многом обеспечено.

Еще глава Белоруссии напомнил, что в конце этого года состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, где возможно примут очень серьезные решения.

Личный счет,Видео,Александр Лукашенко,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители