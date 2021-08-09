Юрист объяснил возможность отъезда Соболь из страны

«Насколько мне известно, мера пресечения Соболь была отменена, в этой связи ей ничего не грозит. В данный момент она временно выехала за пределы РФ – может быть, отдохнет неделю и вернется, мы не знаем, какого-либо заявления не было. Приговор ещё не вступил в законную силу, наверняка будет подана апелляционная жалоба, а значит в ближайшее время за его неисполнение юридические последствия не наступят. Ситуация станет яснее как раз после вступления приговора в силу», – цитирует РИА «Новости» Пашкова.