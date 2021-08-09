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Ученые назвали убивающий на 70% коронавирус препарат

Анна Безрукова
1 час назад

Международная группа ученых обнаружила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота способны уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека. Эта информация приводится в статье, опубликованной в издании Frontiers in Pharmacology.

Ученые назвали убивающий на 70% коронавирус препарат
Фото: ТАССТАСС

Фенофибрат является средством, которое применяется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых патологий. Ученые обратили на него внимание при поиске медикамента, который мог бы нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2.

Как показали эксперименты на клеточных культурах, проведенные в лаборатории, фенофибрат может уменьшать вирусную нагрузку на 70%. При этом он продемонстрировал одинаковую эффективность против большей части штаммов SARS-CoV-2. Но его эффективность в отношении "дельта"-штамма коронавируса пока еще выясняется.

Ученые отметили, что фенофибрат стоит недорого и он доступен во всем мире, поэтому в государствах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, для которых вакцинация не рекомендуется, он может быть весьма полезным.

Ранее появилась информация, что средство от паразитов может стать хорошим лекарством в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Также ранее первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко сообщал, что новая редакция методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции уже почти готова. Он уточнял, что это будет 12-я редакция. Другие подробности относительно документа он не раскрыл.

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