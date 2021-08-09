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Израиль убрал РФ из списка запрещенных для въезда стран

Анна Безрукова
1 час назад

С 16 августа Россия будет исключена из списка государств, запрещенных для посещения израильтянами во время пандемии без разрешения специальной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Израиля, передает ТАСС.

Израиль убрал РФ из списка запрещенных для въезда стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщению израильских властей, Россию внесут в «оранжевый» список государств. При посещении таких стран израильтянам потребуется соблюсти недельный карантин по возвращении. Это условие касается в том числе вакцинированных и переболевших COVID-19 граждан.

Вместе с РФ из «красного» списка также исключат Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР.

Как пояснили в ведомстве, перед вступлением в силу решение должна утвердят члены комиссии израильского парламента.

Напомним, власти Израиля с 16 марта разрешили возобновить прерванное с конца января этого года авиасообщение, но въезд в страну разрешен исключительно гражданам страны или лицам, у которых есть вид на жительство. С 7 марта израильские власти разрешили въезд иностранцев на территорию государства в исключительных случаях при наличии специального разрешения. А с 8 апреля привитым от коронавируса гражданам других стран разрешили посещать родственников в Израиле. 1 июля ожидалось, что страна откроется для индивидуальных вакцинированных туристов, но после это перенесли на 1 августа, а затем отложили на неопределенный срок.

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