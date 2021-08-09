Израиль убрал РФ из списка запрещенных для въезда стран

С 16 августа Россия будет исключена из списка государств, запрещенных для посещения израильтянами во время пандемии без разрешения специальной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Израиля, передает ТАСС .

Напомним, власти Израиля с 16 марта разрешили возобновить прерванное с конца января этого года авиасообщение, но въезд в страну разрешен исключительно гражданам страны или лицам, у которых есть вид на жительство. С 7 марта израильские власти разрешили въезд иностранцев на территорию государства в исключительных случаях при наличии специального разрешения. А с 8 апреля привитым от коронавируса гражданам других стран разрешили посещать родственников в Израиле. 1 июля ожидалось, что страна откроется для индивидуальных вакцинированных туристов, но после это перенесли на 1 августа, а затем отложили на неопределенный срок.