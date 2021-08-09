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Экс-ведущий НТВ Глеб Пьяных задолжал за коммунальные услуги более 2 млн рублей

Елена Прошина
24 минуты назад

Бывший телеведущий Глеб Пьяных задолжал более 2 млн рублей за коммунальные услуги. Экс-сотрудник НТВ пытался строить и продавать дома в Новой Риге, однако перестал платить за услуги подрядчика.

Экс-ведущий НТВ Глеб Пьяных задолжал за коммунальные услуги более 2 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Telegram-канал Mash, Пьяных заключил договор с ООО ПСК «Евростандарт», которая обязалась предоставлять его коттеджному поселку коммунальные услуги и развивать инфраструктуру.

Однако оплачивать услуги Пьяных перестал еще в 2014 году, из-за чего у него образовалась задолженность. В 2017 году суд взыскал с него 775 тысяч, а сейчас компания подала новый иск с суммой требований в 2 млн 232 тысячи рублей.

Напомним, 53-летний Глеб Пьяных работал корреспондентом в газетах «Собеседник», «Московские новости», Коммерсантъ». Телевизионную карьеру начал в 2001 году на «Третьем канале» как автор и ведущий трех программ – «Итоги недели», «Главная тема» и «Цена вопроса».

Зрителям больше всего запомнился как автор и ведущий «Программы Максимум», которую он вел с 2005 по 2012 год на канале НТВ.

Личный счет,Глеб Пьяных,ИД "Собеседник",Газета "Коммерсантъ",НТВ,
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