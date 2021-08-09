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В «Матросской тишине» скончался обвиненный в громких убийствах сообщник экс-спецназовцев

Анна Безрукова
1 час назад

Обвиняемый в нескольких громких убийствах Андрей Воскресенский, известный по кличке «Хромой», умер в воскресенье рано утром в СИЗО «Матросская тишина». Согласно предварительным сведениям, причиной послужил сердечный приступ.

В «Матросской тишине» умер обвиненный в громких убийствах
Фото: ТАССТАСС

Как стало известно изданию «МК», в 7.30 поступили данные, что у одного из заключенных в 2-местной камере ухудшилось состояние здоровья. Медики предприняли попытку реанимировать заключенного, но им это не удалось.

Умершим оказался 55-летний Андрей Воскресенский. Как считает следствие, он входил в группировку экс-сотрудников спецназа ФСБ «Альфа», которые в начале 2000-х годов специализировались на похищениях и убийствах предпринимателей. кроме Воскресенского в деле фигурируют спецназовцы Александр Чуканов и Борис Чукаев. Воскресенский был единственным гражданским лицом в их компании, он занимал должность специалиста по стратегическому планированию компании «Авуар Дельта».

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Следователи считают, что названная троица причастна как минимум к трем преступлениям. Так, они обвиняются в покушении на владельца банка «Метрополь» Айдара Котюжанского из-за корпоративного конфликта, связанного с финансовым учреждением. 25 января 2001 года на Ленинградском проспекте к его «БМВ» злоумышленники подогнали «Жигули», в которых находилась взрывчатка, и совершили подрыв. Котюжанский с охранником получили тяжелые ранения, но смогли выжить. Воскресенский в той операции якобы был ответственным за покупку машины-бомбы. Тогда он сам и два его подельника были задержаны, но вскоре их отпустили из-за нехватки улик.

Личный счет,Андрей Воскресенский,КБ "Метрополь",ФСИН,ФСБ,
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