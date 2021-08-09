В «Матросской тишине» умер обвиненный в громких убийствах

Обвиняемый в нескольких громких убийствах Андрей Воскресенский, известный по кличке «Хромой», умер в воскресенье рано утром в СИЗО «Матросская тишина». Согласно предварительным сведениям, причиной послужил сердечный приступ.

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Как стало известно изданию «МК», в 7.30 поступили данные, что у одного из заключенных в 2-местной камере ухудшилось состояние здоровья. Медики предприняли попытку реанимировать заключенного, но им это не удалось.

Умершим оказался 55-летний Андрей Воскресенский. Как считает следствие, он входил в группировку экс-сотрудников спецназа ФСБ «Альфа», которые в начале 2000-х годов специализировались на похищениях и убийствах предпринимателей. кроме Воскресенского в деле фигурируют спецназовцы Александр Чуканов и Борис Чукаев. Воскресенский был единственным гражданским лицом в их компании, он занимал должность специалиста по стратегическому планированию компании «Авуар Дельта».