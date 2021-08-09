Панин пообещал заплатить €500 за плевок в Соловьева

Актер Алексей Панин пообещал заплатить 500 тому, кто плюнет в лицо телеведущему Владимиру Соловьеву. На своей странице в Instagram артист назвал журналиста «больным», отреагировав на критику ведущего в адрес актрисы Лии Ахеджаковой.

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«Я понимаю, что он больной и обращать на него внимания не следует, но то, что он позволил себе говорить в адрес Лии Ахеджаковой, переходит все границы», – написал Панин.

В качестве доказательства плевка Панин попросил снять видео и прислать ему, а он уже якобы переведет «исполнителю» обещанные деньги.

Напомним, что ранее Соловьев раскритиковал спектакль «Первый хлеб», который идет в «Современнике». На своем шоу «Соловьев LIVE» он показал кадры, снятые в театре. На них целовались мужчины, а Лия Ахеджакова стояла с транспарантом, на котором было написано «На выкуп из чеченского плена».

По словам журналиста, Ахеджакова попала из режиссёрских рук «в лапы ЛГБТ» и стала «стареющим посмешищем».