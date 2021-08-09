Россияне стали чаще покупать школьную форму через объявления

В России в августе наблюдается трехкратный рост спроса на школьную форму через объявления в сравнении с 2020 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса объявлений «Авито».

Число объявлений о продаже бывшей в употреблении и новой школьной формы увеличилось на 37% в сравнении с прошлым годом, отметил руководитель категории Lifestyle в «Авито» Алексей Козловский.

Родители девочек за школьную форму заплатят в среднем 650 рублей, что на 9% дороже, чем летом 2020 года, родители мальчиков – 1 000 рублей (+25%).

Кроме того, спрос на спортивную форму для девочек вырос по сравнению с прошлым годом на 35%, для мальчиков - на 6%. Цена на спортивную форму для девочек с прошлого лета осталась прежней, составив в среднем 500 рублей. Спортивная форма для мальчиков стала дороже на 10%. За нее родители заплатят 550 рублей. Также из-за пандемии родители стали больше тратиться на технику, ведь их детям приходилось учиться дистанционно.

«В целом по России спрос на ноутбуки вырос на 4%, при этом в некоторых регионах интересоваться такой техникой стали значительно активнее: в Сочи спрос вырос на 25%, в Ульяновске - на 24%, в Новокузнецке - на 20%, а в Ставрополе - на 18%», – отметили аналитики.

В 2021 году спрос на рюкзаки стал на 74% выше прошлогодних показателей. Интерес к пеналам повысился на 64% в сравнении с летом 2020 года.