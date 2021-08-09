«Россия будет в составе Белоруссии?»: удивительные цитаты Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко провел сегодня «Большой разговор с президентом», ответив на острые вопросы журналистов. Так как Лукашенко славится своими высказываниями, «Рамблер» собрал несколько его интересных цитат о Крыме, России и «голове Путина».

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О Крыме

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В ходе пресс-конференции Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым российским только тогда, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять свою продукцию на полуостров.

«Когда Лукашенко Крым признает?.. Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», - заметил он.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.

О Донбассе

При этом белорусский лидер жестко высказался о возможном силовом решении Украиной вопроса с Донбассом.

«Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, понятно, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией в Донбассе столкнетесь, я буду между вами ( ) Даже если это будет угрожать моей жизни», - подчеркнул Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что Украина не пойдет на силовое решение, так как «разумных голов там достаточно».

«Любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины прежде всего. Поэтому я вас прошу, молю вас: выбросьте это из головы», — добавил Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста.

О Зеленском

Говоря о Минских соглашениях по Донбассу, президент Белоруссии констатировал, что они до сих пор не выполнены, а украинский лидер Владимир Зеленский не использовал свой шанс стать миротворцем.

«Зеленский - зря... У него был шанс. Он мог стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента. Он говорил: «Он другой». То есть Путин хорошо воспринимал этого человека и готов был с ним разговаривать. Что произошло потом? Почему, декларируя до сих пор переговоры, он делал в обратном направлении шаги? Вот надо ответить на этот вопрос», - заметил он.

Украина с апреля 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

О России

Александр Лукашенко ответил и на вопрос российского журналиста об интеграции двух стран. При этом он напомнил, что Белоруссия — суверенное государство, жители которого очень ценят свою независимость.

«И когда я слышу намеки: в состав России и прочее, я всегда думаю головой Путина — что, еще одна головная боль нужна России? Нет. Президент России так это и понимает», - заметил глава государства.

Он также подчеркнул, что заявления о том, что Белоруссия должна войти в состав России, белорусов отталкивают.

«Если вы говорите об интеграции... Может быть, мы будем одним государством? Может, мы будем в составе России? Может, Россия будет в составе Белоруссии? Кто его знает, как повернется дело», — добавил президент.

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил о возобновлении переговоров между Россией и Белоруссией об углублении интеграции в рамках Союзного государства. Он рассказал, что на конец 2019 года были согласованы 28 с половиной дорожных карт, после чего между сторонами возникли разногласия относительно, в частности, цен на газ и компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли России и переговоры были отложены.

О диктатуре

Глава Белоруссии в ходе «Большого разговора с президентом» отверг обвинения в диктатуре.

«Для того чтобы диктовать в мире, надо иметь соответствующий ресурс. У нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь. Я должен обеспечить безопасность и сохранность созданного впервые за многовековую историю суверенного государства. Вот и все. На остальное у нас нет желания и возможности тратить ресурсы», - подчеркнул он.

При этом он предупредил, что если Белоруссию «достанут очень сильно», то получат ответную реакцию.