Стали известны подробности ограбления звезды «Приключений Электроника»

Актера Юрия Торсуева, который сыграл Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника», ограбили родственники понравившейся ему девушки. Об этом сообщает «МК».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации издания, в ночь на 9 августа актер познакомился с двумя молодыми людьми. Они назвались братьями и рассказали, что приехали на заработки из Молдавии и работают на стройке, а проживают в одном из соседних домов. Торсуеву они показались дружелюбными, хоть от них и исходил запах алкоголя.

Торсуев рассказал братьям, что ему нравится одна молдавская девушка и мужчины заявили, что она их родственница. Актер хотел похвастаться, что знает её номер и достал мобильный телефон. После этого один из братьев взял устройство в руки, а после Торсуев понял, что технику ему не вернули.