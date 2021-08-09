Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Стали известны подробности ограбления звезды «Приключений Электроника»

Елена Прошина
1 час назад

Актера Юрия Торсуева, который сыграл Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника», ограбили родственники понравившейся ему девушки. Об этом сообщает «МК».

Стали известны подробности ограбления звезды «Приключений Электроника»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, в ночь на 9 августа актер познакомился с двумя молодыми людьми. Они назвались братьями и рассказали, что приехали на заработки из Молдавии и работают на стройке, а проживают в одном из соседних домов. Торсуеву они показались дружелюбными, хоть от них и исходил запах алкоголя.

Торсуев рассказал братьям, что ему нравится одна молдавская девушка и мужчины заявили, что она их родственница. Актер хотел похвастаться, что знает её номер и достал мобильный телефон. После этого один из братьев взял устройство в руки, а после Торсуев понял, что технику ему не вернули.

Братья начали вместе искать телефон, а в процессе поисков один из незнакомцев ударил другого. После Юрий обратился в полицию, которая теперь разыскивает подозреваемого с телефоном. Ущерб от их действий составил порядка 20 тысяч рублей.

Личный счет,Юрий Торсуев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители