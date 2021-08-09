Стали известны подробности ограбления звезды «Приключений Электроника»

Актера Юрия Торсуева, который сыграл Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника», ограбили родственники понравившейся ему девушки. Об этом сообщает «МК».
По информации издания, в ночь на 9 августа актер познакомился с двумя молодыми людьми. Они назвались братьями и рассказали, что приехали на заработки из Молдавии и работают на стройке, а проживают в одном из соседних домов. Торсуеву они показались дружелюбными, хоть от них и исходил запах алкоголя.
Торсуев рассказал братьям, что ему нравится одна молдавская девушка и мужчины заявили, что она их родственница. Актер хотел похвастаться, что знает её номер и достал мобильный телефон. После этого один из братьев взял устройство в руки, а после Торсуев понял, что технику ему не вернули.
Братья начали вместе искать телефон, а в процессе поисков один из незнакомцев ударил другого. После Юрий обратился в полицию, которая теперь разыскивает подозреваемого с телефоном. Ущерб от их действий составил порядка 20 тысяч рублей.