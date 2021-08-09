Сэкономить на детях: Какие выплаты положены родителям в России

В России существует целый ряд различных пособий и выплат, предназначенных для молодых родителей и их детей. "Рамблер" попытался разобраться для вас, на какую поддержку от государства вы можете рассчитывать во время воспитания ребенка.

Материнский капитал

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Размер материнского капитала в 2021 году составляет 483 881 руб. при рождении первого ребенка. За второго государство доплачивает 155 550 руб. Сумма за двоих детей, таким образом, составит 639 432 рублей. Надо понимать, что потратить эти деньги 6на что угодно не получится. Можно вложить эти средства в жилье, образование ребенка, либо в накопительную часть пенсии матери. Причем сумму можно распределить сразу по нескольким направлениям.

Пособия при беременности

После 6 недели беременности будущая малоимущая мама в РФ имеет право на получение специального пособия. Ранее выплата составляла 700 рублей и была единовременной. Теперь же сумма выплачивается ежемесячно. По закону сумма его должна составлять половину месячного дохода, необходимого для удовлетворения жизненных потребностей человека.

Для получения этого пособия среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум. На учет для этом выплаты необходимо встать на сроке беременности, не превышающем 12 недель.

Единовременная выплата при родах

При рождении ребенка, помимо маткапитала, предусмотрена еще выплата в размере 18 886 рублей 32 копейки (каждый год сумма индексируется). Ее можно получить не позднее 6 месяцев после родов, оформив соответствующие бумаги на работе или в соцзащите.

Единовременная выплата предусмотрена статьей 11 81-ФЗ.

"Эти деньги может получить один из родителей независимо от того, кто именно уйдет в отпуск по уходу за ребенком. Также неважно, работает получатель или же является безработным, - рассказала РИА Новости юрист Маргарита Булавина".

Декретные выплаты

Пособие по беременности и родам или декретные выплаты, начисляют всем женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после. При этом сроки начисления могут быть увеличены, если детей рождено было несколько.

"Размер пособия считают с учетом статуса женщины. Для расчета берут средний заработок, стипендию, денежное довольствие или МРОТ", - уточняется на сайте "Госуслуги"

Выплаты на детей до 1,5 лет

Родители детей, не достигших 1,5 летнего возраста имеют право на ежемесячную выплату в размере не менее 40% от месячного заработка (от 7082 до 29 600 рублей). При этом суммы за двух и более детей складываются. Оформляется пособие вместе с декретным.

Выплаты до 3 и 7 лет.

Малообеспеченные родители, чей доход на члена семьи не превышает размера прожиточного минимума, имеют право на выплату в размере 50 (пятьдесят) рублей в месяц. с 3 до 7 лет такие семьи имеют право на получение от государства ежемесячной выплаты в размере от 50 до 100% минимального дохода в регионе.

Выплаты для детей от 8 до 16 лет

На такие выплаты также имеют право малообеспеченные родители, воспитывающие ребенка в неполной семье.

"Средняя сумма — около 5650 рублей. Условия предоставления: 1) нет данных о втором родителе в документе о рождении, второй родитель скончался или числится пропавшим без вести; 2) у родителя есть решение суда об уплате алиментов второго родителя", - сообщает News.Ru

Выплаты военнослужащим срочной службы

Родитель, проходящий срочную службу в войсках РФ имеет право на ежемесячную выплату в размере 12 818 руб. Сумма начисляется пока ребенку не исполнится 3 лет, или же пока солдат не вернется из армии.

Школьные выплаты