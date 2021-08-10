Талибы захватили шестую столицу провинции Афганистана

Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) захватили город Айбак — столицу провинции Саманган на севере Афганистана. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заместителя губернатора этой провинции Сефатуллу Самангани.

Отмечается, что Айбак стал шестой столицей афганской провинции, перешедшей под контроль талибов. Представители движения вошли в город без боя после того, как местные старейшины призвали избавить Айбак от вооруженных столкновений. Губернатор отозвал своих солдат, чтобы защитить мирное население.

«Местные силы безопасности и официальные лица отступили с одной стороны, и примерно через 30 минут талибы вошли в город с другой стороны», — рассказал изданию местный чиновник. По его словам, теперь «Талибан» полностью контролирует штаб-квартиры полиции, губернатора и разведки. Чиновник также отметил, что многие государственные служащие и жители столицы успели покинуть Айбак за несколько дней до захвата.

9 августа представитель «Талибана» Забиулла Муджахед заявил, что ситуация в Афганистане полностью вышла из под контроля властей страны. «Наши силы продвигаются с умеренной скоростью, и Мазари-Шариф вскоре падет. Мы стараемся также спокойно продвигаться в другие оставшиеся города», — подчеркнул он.