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Лукашенко принял американскую журналистку за сотрудницу белорусских СМИ

Москва24иещё 4
7 часов назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции предложил предоставить право задать ему вопрос одной из журналисток, подумав, что она является сотрудником региональной прессы, но по ошибке выбрал корреспондентку The New York Times. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции Лукашенко случился конфуз
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Незадолго до этого пресс-секретарь лидера Белоруссии Наталья Эйсмонт обратила внимание, что на пресс-конференции не прозвучало ни одного вопроса от представителей региональных медиа. Она предоставила такую возможность журналистке издания "Минская правда", затем вопросы продолжили задавать иностранные журналисты.

Лукашенко ответил на вопрос о своем преемнике

Спустя время Лукашенко вновь захотел услышать вопросы от региональных СМИ Белоруссии и сам выбрал сидящую в первых рядах журналистку, сказав: "Ну вот, девушка с региона".

"Спасибо. <...> Валери Хопкинс, газета New York Times", – сказала журналистка.

Ранее Лукашенко рассказал, когда покинет пост президента. Он уточнил, что не раз думал о том, как будут развиваться события в республике, если к власти придет другой человек. Он также сообщил, что на данный момент не понимает, как можно уйти на пенсию или заняться другим делом.

Личный счет,Наталья Эйсмонт,Александр Лукашенко,New York Times,
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