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Туроператор назвал стоимость отдыха на курортах Египта

Ura.Ru
1 час назад

За семь дней за отдых на курортах Египта россиянам на двоих придется заплатить около 60 тысяч рублей. Об этом сообщила управляющий директор туроператора «Библио-Глобус» Ирина Костенко.

Раскрыта стоимость отдыха на курортах Египта
Фото: Алена Полозова © URA.RUАлена Полозова © URA.RU

«Сейчас недельный отдых на курорте Хургады при двухместном размещении полным пакетным туром стоит от 60 тысяч рублей, на курорте Шарм-эш-Шейха — от 75 тысяч рублей», — рассказала она «Известиям». По ее словам, сегодня глубина продаж туров на египетские курорты составляет три месяца.

Россия с 9 августа открыла рейсы на курорты Египта, а также возобновила авиасообщение с Доминиканой. Как заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, цены на отдых в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе для россиян пока будут высокими. По мнению вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, стоимость туров в Египет и Доминиканскую Республику будет зависеть от появления чартерных рейсов и расширения полетной программы.

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