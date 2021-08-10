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Украинская военная разведка целиком переключилась на Россию

Свободная прессаиещё 2
4 часа назад

Как отметил директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов, военная разведка Украины полностью переключилась на РФ, а также Белоруссию, ДНР и ЛНР. Напомним, ранее разведка активно работала по Польше, Румынии и другим близлежащим государствам.

Украинская военная разведка целиком переключилась на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И до 2014 года украинская военная разведка работала по России. Однако она также работала по Польше, Румынии и другим странам, а после 2014 года фокус полностью сместился. Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», - цитирует Пухова РИА «Новости».

По его слова, в начале нулевых годов ГУР прогнозировала вооруженный конфликт с Румынией. Поэтому все военное строительство велось с учетом этого фактора.

Украина подала в Европейский суд иск против России

Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский сменил ряд командующих Вооруженными силами страны.

Личный счет,Владимир Зеленский,Руслан Пухов,Центр анализа стратегий и технологий,РИА Новости,
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