Украинская военная разведка целиком переключилась на Россию

Как отметил директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов, военная разведка Украины полностью переключилась на РФ, а также Белоруссию, ДНР и ЛНР. Напомним, ранее разведка активно работала по Польше, Румынии и другим близлежащим государствам.
«И до 2014 года украинская военная разведка работала по России. Однако она также работала по Польше, Румынии и другим странам, а после 2014 года фокус полностью сместился. Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», - цитирует Пухова РИА «Новости».
По его слова, в начале нулевых годов ГУР прогнозировала вооруженный конфликт с Румынией. Поэтому все военное строительство велось с учетом этого фактора.
Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский сменил ряд командующих Вооруженными силами страны.