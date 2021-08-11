Система «Мир» упростит возврат средств

Система «Мир» с 26 октября упрощает технологические детали возврата денег по операциям, которые предполагают снятие в магазинах наличных с покупкой и начисление электронных чаевых. Новшество актуально, если в процессе покупки обнаруживается, что какой-то товар был пробит дважды или сумма на какую-то позицию чека не сходится, пишут «Известия».

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Если сейчас приходится отменять всю покупку, то после нововведения можно будет внести правку в процессе операции. Возвраты денег будут разрешены, но только в отношении основной суммы. Нововведение обязательно для всех держателей карт «Мир», а также для банков-эквайеров, которые предлагают сервисы «выдача наличных покупкой» и «оплата с чаевыми».

Нововведение позволит сделать клиентский сервис чуть лучше и удобнее. Новые правила призваны решить проблему клиентов с суммой наличных или чаевых, когда её необходимо знать точно при оформлении возврата и использовать при совершении повторной операции.