Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Система «Мир» упростит возврат денег в процессе покупки в магазине

News.ruиещё 12
26 минут назад

Система «Мир» с 26 октября упрощает технологические детали возврата денег по операциям, которые предполагают снятие в магазинах наличных с покупкой и начисление электронных чаевых. Новшество актуально, если в процессе покупки обнаруживается, что какой-то товар был пробит дважды или сумма на какую-то позицию чека не сходится, пишут «Известия».

Система «Мир» упростит возврат средств
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Если сейчас приходится отменять всю покупку, то после нововведения можно будет внести правку в процессе операции. Возвраты денег будут разрешены, но только в отношении основной суммы. Нововведение обязательно для всех держателей карт «Мир», а также для банков-эквайеров, которые предлагают сервисы «выдача наличных покупкой» и «оплата с чаевыми».

Нововведение позволит сделать клиентский сервис чуть лучше и удобнее. Новые правила призваны решить проблему клиентов с суммой наличных или чаевых, когда её необходимо знать точно при оформлении возврата и использовать при совершении повторной операции.

Ранее Минфин начал обсуждать вопрос о приватизации «Национальной системы платёжных карт», которая является оператором карт «Мир» и «Системы быстрых платежей». На данный момент компания на 100% принадлежит Центробанку.

Личный счет,Центральный банк России,Минфин,газета "Известия",
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители