«Усидеть на двух стульях не получится»

Заявление белорусского лидера об условиях признания Крыма частью РФ вызвало широкий общественный резонанс. Своими словами Александр Лукашенко создает «идеальный рецепт стратегического одиночества», считает телеведущий Владимир Соловьев. Такая позиция президента Белоруссии «не приблизит его к Европе», указывает депутат Госдумы Руслан Бальбек, а его коллега Наталья Поклонская отметила, что полуостров признает Белоруссию. О реакции в России на выступление Лукашенко — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Nikolay Petrov/BelTA/Reuters Nikolay Petrov/BelTA/Reuters

В Минске признают Крым частью РФ тогда, "когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукты". Такое заявление в понедельник, 9 августа, сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, что вызвало неоднозначную реакцию общественности и экспертов.

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Признанию Крыма субъектом Российской Федерации не помешает "даже Будапештский меморандум", добавил белорусский лидер. "За мной дело не заржавеет", - пообещал он.

"Мы подписали, почитайте декларацию. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым признаю, и все остальное", - подчеркнул Лукашенко.

"Рецепт стратегического одиночества"

Комментируя высказывания президента Белоруссии, российский телеведущий Владимир Соловьев назвал это заявление странным.

"Довольно странное заявление для президента страны. Ставить свои политические решения в зависимость от действий "олигархов", да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно", - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что в России уже давно нет олигархов "в понимании 1990-х". По его оценкам, глава белорусского государства создает "идеальный рецепт стратегического одиночества": Запад отвергает его страну, а Россию Лукашенко держит на дистанции из-за старых обид.

"Усидеть на двух стульях"

Слова президента Белоруссии "не приблизят Лукашенко к Европе", отметил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он пояснил, что у белорусского лидера не получится "усидеть на двух стульях". По мнению парламентария, подобная позиция невыгодна для Белоруссии и может вызывать только "недоумение россиян от такого поведения союзника".

"Президент Белоруссии уже нелегитимен в глазах западного сообщества — он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось", - отметил Бальбек в беседе с "Газетой.Ru".

Посмотреть своими глазами

В свою очередь, депутат Госдумы Наталья Поклонская сказала, что полуостров признает Белоруссию. По ее словам, Лукашенко не говорит "конкретно о статусе Крыма, а больше уделяет внимание внутренним вопросам России" - в частности, поставляют ли российские олигархи товары в регион или нет.

"У него другие задачи: развитие и национальные интересы Белоруссии, своей страны. Не совсем понятный для меня посыл к российским олигархам. Ему нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи. Крым признает Белоруссию. А что касается Белоруссии... на эти вопросы должен отвечать президент, а он не отвечает, уходит от ответа прямого", - сказала она радиостанции "Говорит Москва".

Она подчеркнула, что не может быть никаких условий признания Крыма, так как прошел референдум и жители сделали свой выбор.

Воссоединение с Россией

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.

80% россиян говорят, что положительно восприняли присоединение Крыма к России семь лет назад, негативно отнеслись к этому 8% участников опроса Фонда "Общественное мнение". Сегодня положительных оценок – 79%, отрицательных – 11%.